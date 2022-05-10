Госспецсвязи: злоумышленники подделали сайт сервисцентра МВД

Работники киберполиции выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.﻿ Об этом информировало Госспецсвязи, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Отмечается﻿, что поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных серии и номера удостоверений.

"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных" , - говорится в сообщении.

В частности, наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.

Также сообщается, что из незаконного оборота была изъята база данных по около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов пока заблокирована.

Чтобы не стать жертвой фишинга, нужно: