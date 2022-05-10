Госспецсвязи: злоумышленники подделали сайт сервисцентра МВД
Работники киберполиции выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг. Об этом информировало Госспецсвязи, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Отмечается, что поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных серии и номера удостоверений.
"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - говорится в сообщении.
В частности, наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Также сообщается, что из незаконного оборота была изъята база данных по около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов пока заблокирована.
Чтобы не стать жертвой фишинга, нужно:
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;
- внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.