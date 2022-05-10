Зеленский: РФ блокирует все варианты спасения военных из "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

"В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов" , - сказал Зеленский во время онлайн выступления в парламенте Мальты.

Зеленский подчеркнул, что Украина просила у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских.

"Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет" , – сказал он.

Зеленский упомянул битву за Мальту 1942 года, в которой острову помогли Британия и США.