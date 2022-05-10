Байден назвал Путина виновником роста потребительских цен в США

Президент США Джо Байден обвинил Владимира Путина в росте цен на топливо и продукты на американском рынке. Он также отметил, что Вашингтон ищет возможность вернуть украинское зерно на мировые биржи.﻿ Об этом сказал Байден во время своего выступления, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"В марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на продукты у нас" , - сказал Байден.

Американский президент заявил, что США сейчас находятся в самом сильном положении и способны справиться с инфляцией. По его словам, снизить цены на продукты в мире вполне реально. Байден добавил, что в Украине находится около 20 млн тонн зерна, и их вывод на мировые рынки будет способствовать снижению цен.

"Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок" , - подчеркнул Байден.

Байден уже не первый раз обвиняет Путина в росте цен на мировых рынках. В апреле американский президент отметил, что в США домохозяйства столкнулись с более высокой стоимостью газа.

Отметим, в марте инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет.