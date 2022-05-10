Глава Донецкой ОВА: россияне за день убили 3 гражданских
Во вторник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 10 мая россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Авдеевке и Калиновом. Еще три человека получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.
Глава Донецкой ОВА также сообщил, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.
Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.