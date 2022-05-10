Маск пообещал разблокировать Трампа в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что разблокирует аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Предприниматель добавил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Я считаю, что блокировка Дональда Трампа была неправильной. Я думаю, что это было ошибкой, потому что это оттолкнуло большую часть сторонников бывшего президента" , - цитирует газета заявление Маска.

Предприниматель добавил, что блокировка аккаунта Трампа было "морально плохим решением". По его словам, постоянные запреты подрывают доверие к Twitter.

"Если есть неправильные и плохие твиты, их следует либо удалить, либо сделать невидимыми, и приостановка - временная приостановка - уместна, но не навсегда" , - уточнил Маск.

В январе 2021 года руководство компании Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа. Аналогичные решения приняли платформа YouTube, социальные сети Facebook и Instagram.

В конце апреля Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно о том, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.