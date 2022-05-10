Разумков сообщил о смерти Леонида Кравчука

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая. Об этом пишут"Українські Новини"﻿, со ссылкой на источник в кругу семьи екс-президента.

Сообщается, что Кравчук скончался сегодня в 17.00 по киевскому времени после продолжительной болезни.

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба также подтвердил смерть Кравчука.

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков, отметил вклад Кравчука в становление Украинского государства.