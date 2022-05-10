Разумков сообщил о смерти Леонида Кравчука
Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая. Об этом пишут"Українські Новини", со ссылкой на источник в кругу семьи екс-президента.
Сообщается, что Кравчук скончался сегодня в 17.00 по киевскому времени после продолжительной болезни.
Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба также подтвердил смерть Кравчука.
Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков, отметил вклад Кравчука в становление Украинского государства.
"Именно во время его председательства парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростое время начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось", – написал Разумков в Фейсбуке.