Госспецсвязи: российские хакеры атаковали телеком-операторов
Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Об этом заявили в Госспецсвязи, сообщает Экономическая правда.
"Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет", - отметили там.
В ведомстве добавили, что несмотря на частичную недоступность сайтов части атакованных компаний, их сети работают без перебоев. А в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.
Вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции, резюмировали там.