ГПСУ: РФ снова обстреляла Сумщину и Черниговщину
Войска РФ вечером во вторник снова обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Об этом информировала Государственная пограничная служба Украины.
"Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области. Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи", - говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники уточнили, что последствия обстрелов выясняются.
Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Шосткинском районе области произошло несколько мощных взрывов в разных городах.