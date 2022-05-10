ГПСУ: РФ снова обстреляла Сумщину и Черниговщину

Войска РФ вечером во вторник снова обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Об этом информировала﻿ Государственная пограничная служба Украины.

"Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области. Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи" , - говорится в сообщении ГПСУ﻿.

Пограничники уточнили, что последствия обстрелов выясняются.

Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Шосткинском районе области произошло несколько мощных взрывов в разных городах.