Украинские военные прибыли в Германию на обучение

Бойцы из Украины с 11 мая начнут изучать особенности использования немецких артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые вскоре поступят в ВСУ.﻿﻿ Об этом пишет DW, сообщает Украинская правда.

Украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения – будут упражняться в использовании артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые ФРГ планирует предоставить Украине.

Учения начинаются 11 мая в артиллерийской школе Бундесвера в городе Идар-Оберштайн.