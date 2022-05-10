Украинские военные прибыли в Германию на обучение
Бойцы из Украины с 11 мая начнут изучать особенности использования немецких артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые вскоре поступят в ВСУ. Об этом пишет DW, сообщает Украинская правда.
Украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения – будут упражняться в использовании артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые ФРГ планирует предоставить Украине.
Учения начинаются 11 мая в артиллерийской школе Бундесвера в городе Идар-Оберштайн.