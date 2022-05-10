Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте и не создавать «атмосферу морального давления», сообщает Новое время.
"Хочу призвать всех наших людей, а особенно тех, кто в тылу, не распространять идеи и не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.
Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения украинской территории и украинцев.
"ВСУ сегодня обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области: постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые проявляют нечеловеческую силу, чтобы изгнать армию оккупантов, когда-то вторую армию мира", — напомнил он.