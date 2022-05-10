Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед на фронте

Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ждать ежедневных побед ВСУ на фронте и не создавать «атмосферу морального давления», сообщает Новое время.

"Хочу призвать всех наших людей, а особенно тех, кто в тылу, не распространять идеи и не создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Президент подчеркнул, что ВСУ делают все для освобождения украинской территории и украинцев.

"ВСУ сегодня обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области: постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые проявляют нечеловеческую силу, чтобы изгнать армию оккупантов, когда-то вторую армию мира", — напомнил он.

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