Укринформ: на Запорожье во время обстрела погиб экс-депутат Жвания

В Пологовском районе Запорожской области в результате обстрела захватчиками автомобиля на российском блокпосту погиб бывший народный депутат Давид Жвания, сообщает Укринформ.

Это подтвердил изданию источник в Запорожской областной прокуратуре. По информации прокуратуры, это произошло 9 мая. В автомобиль попал вражеский снаряд, произошел взрыв.

О том, что в Запорожской области при артобстреле погиб Жвания, сообщил ранее в Фейсбуке общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он, в частности, написал:

"Жвания пытался покинуть подконтрольную Украине территорию… на временно оккупированной территории его встречали сотрудники ФСБ… они должны были доставить в Москву… а затем обратно в Украину…".

Отмечается, что 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосту оккупантов под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда транспортное средство взорвалось. Пассажир скончался на месте, водитель получил ранение.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).