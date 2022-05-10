CNN: США приступили к поставкам в Украину второй партии Ми-17

США 10 мая начали поставку Украине новой партии вертолетов Ми-17. Всего отправят 11 вертолетов, первый - уже сегодня.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как сообщали в Пентагоне ранее, украинские военные уже получили от США партию вертолетов Ми-17.

"Из этих дополнительных 11 Ми-17 первый отправляется сегодня" , - сказал представитель ведомства.

О намерениях США поставить в Украину вертолеты Ми-17 в конце января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тогда в посольстве США в Украине уточнили, что речь идет о пяти вертолетах Ми-17, которые находятся в запасах Пентагона. В наше государство эти вертолеты могут доставить в рамках программы избыточных оборонительных средств.

Всего было поставлено в первой партии 11 вертолетов.