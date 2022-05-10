Живицкий: двумя ракетами РФ обстрелян Шосткинский район Сумщины

В результате ракетного удара по жилым домам поселка городского типа Воронеж Сумской области существенно повреждены несколько жилых домов и строений. К счастью, обошлось без жертв.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Известно, что причиной серьезных разрушений в ПГТ стали две ракеты, выпущенные по территории Шосткинского района российским самолетом.

Напомним, приграничные районы Украины периодически подвергаются обстрелам с территории России. Сегодня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о нескольких взрывах на территории области.