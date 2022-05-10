Псаки: США верят в дипломатическое решение окончания войны в Украине

США надеются на дипломатическое решение окончания войны в Украине. Однако в Белом доме не наблюдают вовлечения в такую работу российской стороны.﻿ Об этом, со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что США определяют свою роль в вопросе поддержки Украины "за столом переговоров и в военном смысле" .