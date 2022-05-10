BFM: МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия. Об этом, со ссылкой на заявление представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандры в эфире BFM, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.
"Президент Франции не исключает визита в Киев. (В настоящее время, - ред.) нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", - сказала она.