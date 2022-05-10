BFM: МИД Франции не исключил визита Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев. Однако для этого не сложились необходимые условия. ﻿Об этом, со ссылкой на заявление представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандры в эфире BFM, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

О каких условиях речь во французском дипломатическом ведомстве не сообщили.