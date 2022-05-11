ОВА: оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно

Российские оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно и овощи, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Telegram Запорожской ОВА.

"Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. Из Полиг зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию. Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым" , – отмечается в сообщении.

Отмечается, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи.