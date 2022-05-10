Пентагон: наступление РФ на Донбассе отстает от планов Путина на 2 недели

Российское наступление на востоке и юге Украины идет не по планам руководителя Кремля Владимира Путина, отставая от ожидаемых им результатов на две недели или более. Такое мнение высказали в министерстве обороны США.﻿ Об этом, ссылаясь на брифинг представителя Пентагона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным американского оборонного ведомства, в Украине задействованы 99 российских батальонно-тактических групп (БТГ).

"Мы оцениваем, что он (Путин) продолжает наращивать силы на Донбассе... Он продолжает нести потери, он продолжает видеть, как некоторые из его возможностей уменьшаются, когда они вступают в бой" , - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Он отметил, что на фронтах продолжаются преимущественно артиллерийские бои.

"А он, господин Путин, не добился ни одной из основных целей, которые, как мы полагаем, он хотел достичь на Донбассе или на юге" , - рассказал представитель Минобороны США.

В частности, в Мариуполе продолжаются сражения. И хотя 10 БТГ были переброшены на север, в осажденном городе остается еще эквивалент 2 БТГ, при этом продолжаются авиаудары по заводу "Азовсталь", где находятся украинские защитники.