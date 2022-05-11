Пентагон: Россия использовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет в войне против Украины

Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет " Кинжал" в войне против Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает СNN.

Чиновник Минобороны США сообщил, что количество гиперзвуковых ракет Кинжал, которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было отмечено на западе Украины.

В то же время он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты " Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.

По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.