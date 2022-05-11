CNN: Совбез ООН по гуманитарной ситуации в Украине пройдет в четверг

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в четверг утром по вопросам гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Ожидается также, что в среду днем Совет безопасности проведет открытое заседание, посвященное недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.

Соединенные Штаты также продвигают новую резолюцию по этому вопросу, но в настоящее время голосование не запланировано.