CNN: США ищут альтернативные пути экспорта украинских зерновых

Соединенные Штаты совместно со своими международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых и кукурузы из Украины. Об этом рассказала Бриджит Бринк, кандидат на пост посла США в Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Что касается вывоза грузов из портов, то с этим сейчас наблюдается большая проблема, потому что Россия блокирует порты в Черном и Азовском морях" , - заявила Бринк на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для дальнейшей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.