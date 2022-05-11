AFP: Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за дополнительное выделение Украине 40 миллиардов долларов, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет AFP со ссылкой﻿ на документ о голосовании.

Палата представителей США проголосовала за направление пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов после того, как президент Джо Байден предупредил, что средства, чтобы помочь Киеву отбить российское вторжение, скорее всего, иссякнут через несколько дней.

Вероятно, Сенат рассмотрит пакет помощи до конца недели.