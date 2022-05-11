Bloomberg: ЕС готовит план по увеличению экспорта украинских продуктов наземным маршрутом

Европейский союз завершает разработку плана по облегчению сухопутного экспорта украинских запасов продовольственных товаров, заблокированных в портах в Черном море из-за российского вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников издания, знакомых с обсуждениями, Европейская комиссия 11 мая рассмотрит стратегию о технических и бюрократических инициативах по ускорению поставок растительных масел, кукурузы и пшеницы, некоторых из ключевых украинских экспортных товаров.

Агропродовольственный сектор Украины составляет почти 10% ВВП. В прошлом году экспорт страны продовольственных товаров в разные страны мира оценивался на сумму почти 28 миллиардов долларов. До полномасштабного нападения РФ через Черное море из Украины отправлялось около 5 миллионов тонн в месяц.

Сейчас ЕС и Украина "работают не покладая рук", чтобы найти решение к лету, поскольку в стране "застряли" как минимум 25 миллионов тонн, до начала следующего сезона сбора урожая.

Но есть ограничения на то, что можно перевозить по суше. Максимальная экспортная мощность по железной дороге оценивается в 1,1 млн тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц, сообщил в апреле генеральный директор Украинского клуба агробизнеса Роман Сластен. По его словам, есть проблемы с достижением этого объема, который будет намного ниже того, что обычно можно экспортировать по морю.

Отмечается также, что украинские продукты сталкиваются с множеством фитосанитарных мер и квот на наземный транспорт, что усложняет их прохождение через различные государства-члены ЕС до конечного пункта назначения.

Как заявляют европейские официальные лица, поиск решения проблемы экспорта продуктов питания из Украины должен быть приоритетом не только для смягчения продолжающегося глобального продовольственного кризиса, но и для обеспечения доходов для покрытия неотложных финансовых потребностей Киева.

"Украина - богатая страна, это пшеничная корзина Европы. Сейчас у нее есть пшеница прошлогоднего урожая на 8 миллиардов евро, которую они не могут экспортировать через море" , - рассказал во вторник президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры отметили, что Украина надеется увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие несколько месяцев за счет расширения мощностей на западной границе.

Также мы писали, что в конце апреля из румынского порта Констанца вышло судно с 71 тыс. тонн украинской кукурузы. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.