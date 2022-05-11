В Белгородской области РФ ввели "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области Российской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан".

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 14 апреля заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.

27 апреля Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

В Белгородской области России 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.