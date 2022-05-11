В Украине изменились правила выдачи водительских удостоверений
Кабмин изменил процедуру сдачи экзаменов и получения водительских прав, сообщает 24 Канал.
Постановление правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств" устанавливает новый порядок.
Нормативный акт предусматривает:
Распределение обучения в автошколе (учебном заведении) на два этапа:
- теоретическую подготовку, по результатам которой заведение будет выдавать слушателю соответствующее свидетельство, которое будет действительно в течение одного года;
- практическое управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.
- Возможность выдачи удостоверения водителя и сдачи экзаменов в любом сервисном центре МВД лицам, у которых истек срок лишения права управления (в настоящее время лицо, лишенное права управления, сдает экзамены и получает удостоверение водителя после лишения права управления в сервисном центре по месту регистрации).
- Допуск к обучению по практическому управлению транспортными средствами только после успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.
- По желанию лица практическая подготовка может осуществляться в любом заведении независимо от того, в каком заведении это лицо прошло теоретическую подготовку.
- Упразднение внутреннего теоретического экзамена в заведении (автошколе). После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внешний практический экзамен после завершения практической подготовки.
- Возможность сдачи практического экзамена в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от территориального сервисного центра МВД, где сдавался теоретический экзамен.
- Возможность получения платных номерных знаков для ВСЕХ транспортных средств (выдача платных НЗ осуществляется исключительно для легковых автомобилей).