Ставки по депозитам для населения упали до исторического минимума

Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц в Украине, упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ средневзвешенная ставка в годовом исчислении составляли 6,9% в национальной валюте и 0,6% в валюте.

Напомним, в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ. Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.