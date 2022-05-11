Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против РФ – против дезинформации и ответственных за кибератаки на Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Нанаи Махуты.

"Новая Зеландия продолжает однозначно осуждать неоправданное и незаконное нападение России на Украину" , - подчеркнула Махута.

"Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшнее объявление отражает наше полное неприятие нарратива Путина и его попытки ввести в заблуждение международное сообщество" , - добавила она.

Этот раунд санкций направлен против 8 человек и организаций, причастных к кампании по дезинформации Путина, а также кибератак на Украину.

"Он основывается на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяет наш список санкций, включая пресловутую "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других" , - пояснили в министерстве.

"Наряду с военным вторжением России, Путин использует цифровое пространство как оружие в своей войне против Украины. Украинцы испытывают неустанные кибератаки со стороны России.

Сегодняшние санкции – это наши первые санкции, которые направлены против злонамеренной киберактивности России и отражают нашу приверженность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – подчеркнула Махута.

Так, под санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, сооснователь крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор "ВГТРК" Олег Добродеев.

Также в перечне – 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, "Главный центр специальных технологий", "Агентство интернет-исследований" и начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.

Напомним:

Ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".

Также Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, "поддерживающих действия Путина в Украине".