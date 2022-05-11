CNBC: акции крупнейшей криптобиржи США Coinbase резко обвалились

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase отчиталась о падении выручки. Акции компании упали к закрытию торгов 10 мая на 12,6% и продолжили падение вне торгов, сообщает Новое время.

Акции крупнейшей криптобиржи США упали более чем на 15% после публикации квартального отчета, который не оправдал ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Так, выручка компании составила $1,17 млрд против ожидаемых $1,48 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 27%. Чистый убыток по итогам квартала составил $430 млн, убыток в пересчете на акцию (EPS) составил $1,98.

Общие операционные расходы составили $1,72 млрд, впервые превысив выручку с тех пор, как компания начала публично отчитываться о финансах. Общие и административные расходы составили $414 млн, что на 39% больше, чем в предыдущем квартале.

Отмечается, что всего с конца марта акции Coinbase обвалились на 70% вслед за падением акций технологических компаний и обвалом курса криптовалют.

В целом использование Coinbase снизилось по сравнению с четвертым кварталом. Количество ежемесячных пользователей упало до 9,2 млн против 11,4 млн в четвертом квартале, а общий объем торгов обвалился с $547 млрд в четвертом квартале до $309 млрд.