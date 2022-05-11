Боррель раскритиковал противников поставок оружия Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель эмоционально высказался в защиту поставок оружия Украине, сообщает Deutsche Welle.

Боррель резко раскритиковал тех, кто утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают войну.

«Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами? Вы этого хотите?» — возмутился он.

Боррель добавил, что войны заканчиваются мирными переговорами, однако переговоры о мире нужно вести «с позиции силы» и задача сейчас заключается в том, чтобы «привести украинцев к такой позиции».