МВД: наземная операция Беларуси на территории Украины маловероятна
Приказ белорусского диктатора Александра Лукашенко о начале наземной операции войск Беларуси на территории Украины маловероятен, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Новое время.
"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины, все же пока это маловероятно", — сказал он в эфире национального телемарафона.
При этом он добавил, что ситуация в определенной степени напряженная.
Денисенко напомнил, что военные Беларуси начали учения, а полигон, где проходят стрельбы, находится относительно недалеко от украинской границы.
"К сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", — резюмировал представитель МВД.