МВД: наземная операция Беларуси на территории Украины маловероятна

Приказ белорусского диктатора Александра Лукашенко о начале наземной операции войск Беларуси на территории Украины маловероятен, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Новое время.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины, все же пока это маловероятно" , — сказал он в эфире национального телемарафона.

При этом он добавил, что ситуация в определенной степени напряженная.

Денисенко напомнил, что военные Беларуси начали учения, а полигон, где проходят стрельбы, находится относительно недалеко от украинской границы.