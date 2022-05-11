МВД: Путин в ближайшее время вряд ли введет военное положение

Президент России Путин вряд ли в ближайшее время будет вводить в стране военное положение, поскольку идея мобилизации очень непопулярна среди российского населения. Об этом в эфире украинских телеканалов сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает Укринформ.

«На данный момент я считаю, что в ближайшее время он (Путин – ред.) вряд ли будет вводить военное положение в РФ, поскольку это очень непопулярная идея – мобилизации населения РФ» , - сказал он.

Денисенко выразил мнение, что президент России, по логике, должен попытаться сделать еще один рывок, и если этот рывок не удастся, то тогда говорить о мобилизации или военном положении как минимум в части регионов, в том числе, в приграничных областях с Украиной.

«Если говорить о том, что такое военное положение, то это очень жесткие ограничения, эта страна (РФ – ред.) превратится в абсолютный концентрационный лагерь. То есть, если и раньше, и сейчас это был и есть такой концлагерь, то после этого будет просто жесткая вертикаль, абсолютно драконовские правила, начиная от проживания и заканчивая возможностью конфисковывать абсолютно все, что есть у людей, и это, безусловно, мобилизация» , – сказал Денисенко.

Он уточнил, что, по его мнению, путин пока еще боится проводить официальную мобилизацию и пытается идти по пути скрытой мобилизации.

Отвечая на вопрос, может ли этот рывок быть с использованием тактического ядерного оружия, советник министра сказал, что исключать ничего не следует.

«Исключать мы этого не можем. Но пока вероятность этого достаточно низкая...если он применит тактическое ядерное оружие, например, на Харьковщине, это может ударить и по самой России. Потому что ветер, если он пойдет в сторону РФ, (погонит – ред.) радиационные облака и на Белгородщину. Поэтому в данном случае здесь тоже много вопросов, захочет ли он это делать, особенно на Харьковщине или Донетчине» , - отметил Денисенко.

По его словам, отвод российских войск к Белгороду означает перегруппировку противника.

«По данным Генштаба, в Белгородской области находятся до 20 батальонно-тактических групп. Они там сконцентрированы, потому что, по мнению Генштаба, очень переживают из-за нашего контрнаступления в Харьковской области. Но у них еще достаточно сил для возможного рывка. Просто чтобы мы понимали: одна батальонно-тактическая группа – это 600-800 человек» , - информировал он.

Представитель МВД, отвечая на вопрос о цели недавно совершенной атаки на сайты украинских телеком-операторов, отметил, что кибератаки на Украину, на ее госорганы и серьезные компании происходят регулярно.