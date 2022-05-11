КГГА: в некоторых районах Киева две недели не будет горячей воды

В Киеве во вторник начались гидравлические испытания теплосетей, в результате чего поочередно исчезнет горячее водоснабжение в районах столицы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николай Поворозник.

"Работы уже начаты на сетях от теплоисточников в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно 2 недели для каждого участка. К этому времени горячее водоснабжение будет приостановлено" , – рассказал он

Гидравлические испытания необходимы для обнаружения и устранения уязвимых мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период.