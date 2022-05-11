Витренко пригрозил "Газпрому" новым арбитражем
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пригрозил российскому "Газпрому" новым арбитражем за неуплату неиспользованных транзитных мощностей по контракту, сообщает Экономическая правда.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что подписанный с "Газпромом" в 2019 году контракт предусматривал условие "качай или платы", то есть российская сторона обязана платить не только мощности, через которые осуществляет физический транзит, но и неиспользованные, которые забронированы согласно контракту.
"Поэтому подавать газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж", – написал он.
В среду с 11:00 украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохрановка", через которую проходит треть транзита по Украине в ЕС, из-за действий российских оккупантов. ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.
На сегодняшний день через "Суджу" проходит 72 млн кубов газа на транзит в Европу. Согласно транзитному контракту, "Газпром" имеет 110 млн кубов в сутки забронированных мощностей.
Напоминаем:
Еще в начале апреля Оператор газотранспортной системы сообщал, что враг вмешивается в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области.
Такие действия российских кафиров ставят под угрозу транзит газа через ГИС "Сохрановка", через который проходит треть объемов в ЕС.
Российский "Газпром" считает, что выполнил обязательство по транзитному договору с Украиной за 2021 год.