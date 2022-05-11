"Укрпошта" увеличила экспорт в четыре раза

Государственная Укрпошта отчиталась об увеличении экспорта. Больше всего отправляют в Польшу, растут посылки в США, сообщает Новое время.

Укрпошта за март-апрель доставила более 926 тонн экспортных отправлений в страны мира, пик пришелся на апрель. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в апреле украинцы отправили по Укрпоште за границу более 300 тыс. посылок общим весом почти 750 тонн.

"То есть объем экспорта за апрель в четыре раза превышает объем экспорта за март. Для сравнения: объем экспортных отправлений за 2021 год составил 4865 тонн" , — заявили в компании.

Наибольший объем экспорта из Украины пришелся на Польшу: за март-апрель украинцы прислали в эту страну посылки совокупным весом более 330 тонн, что составляет 35% всего экспорта за аналогичный период.

До войны на Польшу приходилось 6−8 тонн экспортных отправлений из Украины за месяц.

"Мы, как и все компании сейчас, учимся работать в условиях войны. Для Укрпошты такие условия — это не только изменение логистики из-за закрытого неба, новые трудности с перевозкой отправлений по дорогам Украины, но и резкий рост нагрузки на сортировочные центры" , — заявили в компании.

Также в Укрпоште отметили и изменение структуры экспорта. Если в марте и апреле преобладали социальные посылки — то есть отправление в пределах услуги Посылка из дома, то с начала мая наблюдается увеличение коммерческих отправлений.

Объем посылок в США увеличился в 2,5 раза — до 115 тонн за апрель по сравнению с 45 тоннами за март. В то же время отправления в Польшу, которая два месяца держала полное лидерство, уменьшаются.

Как отметил СЕО Укрпошты Игорь Смелянский, компания нашла возможность вывозить экспорт в еще четыре транзитных страны — Латвию, Румынию, Венгрию и Молдову — и уже там перегружать украинские посылки на авиарейсы партнеров.

В настоящее время Укрпошта ищет способы оптимизировать процесс сортировки на своих центрах, чтобы обрабатывать отправления быстрее.