ГСЧС: на разминирование территории Украины нужно не менее 5 лет

Исходя из международного опыта, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, сообщает Укринформ.

«Исходя из международного опыта, разминирование может занять от 5 до 10 лет» , - отметил Бондарь.

По его словам, одним из главных негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.

Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, цинично устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств, которые представляют смертельную опасность и угрозу для мирного населения.

«Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов» , - добавил он.

Как отметил Бондарь, ГСЧС с целью обеспечения гражданского населения активизировала работу по обучению населения рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов; на постоянной основе проводится информационная разъяснительная работа с гражданами.

По информации представителя ГСЧС, после освобождения нашими ВСУ украинских городов и сел осуществляются первоочередные мероприятия, в частности, это также обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.