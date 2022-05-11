РосСМИ: оккупационные власти Херсонщины обратятся к Путину

Оккупационное руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Українські Новини.

Так, "замглавы" военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов заявил, что присоединение Херсонской области к России планируется посредством единого указа на основе обращения "руководства" региона к Путину.

"Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ" , – заявил Стремоусов.

Также оккупационные власти сообщили, что Херсонская область подготовит до конца года законодательную базу для вхождения в РФ в виде субъекта, решение будет принято тогда же.