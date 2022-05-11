ОП: в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов

Дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы.

"Сегодня объемы импорта уже фактически соответствуют темпу ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках... Бензин и дизель будут. И ситуация будет улучшаться каждый день" , - сказал он.

По его словам, сегодня в страну въезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать потребность наших граждан.