ГБР: суд арестовал все имущество родственников Медведчука и Козака

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает Новое время.

"Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей Госбюро расследований об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн" , — сообщило ГБР в Telegram.

Как заявили в Бюро, родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

"По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен, в частности, на три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них — помещение площадью почти 300 кв. м в центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых — легковые, грузовики КрАЗ и КамАЗ" , — сказано в сообщении.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

В ГБР напомнили, что ранее сотрудники теруправления ГБР Львова провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий.