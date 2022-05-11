В РФ заявили, что США устраивает "голодомор" в Украине: в ОП отреагировали
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждает, что США якобы хотят устроить в Украине "голодомор", а потому и ищут пути вывоза зерна (которое сейчас воруют оккупанты). На это в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поражены интеллектом российского "психиатрического батальона".
Об этом на своем Телеграм-канале написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон якобы
"не верит в победу Киева, а потому хочет устроить в Украине голодомор".
"Речь идет о намерении Украины продавать излишки зерна на глобальном рынке. Объективно, правильно и ответственно. Украина же – не Россия", – отметил Подоляк.
С иронией он заявил, что
"безусловно, после 77 дней войны мир просто уверен в победе РФ".
"Это ведь так очевидно, правда? Все с восторгом в прямом эфире наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злости", – пишет Подоляк.
Он подчеркнул, что лозунг Володина:
"Пакостить – так всем, воевать – так с гражданскими".
"Безусловно, это Украина и мир, а не российские крылатые ракеты 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая порты, пункты перевалки, элеваторы, склады, чтобы хоть как-то насолить миру непоставкой зерна", – снова иронично добавляет Подоляк.
Советник президента обратил внимание на то, что получается, по словам Володина, весь мир интенсивно "кредитует" Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы.
"Российский психиатрический батальон просто поражает своим интеллектом, "адекватностью", разносторонней склонностью к вербальным извращениям и изысканной страстью к катастрофическому идиотизму. А также неистребимым желанием все это публично демонстрировать. Особенно впечатляет парочка "адекватов" Володин/Медведев. Впрочем, учебники по психиатрии давно нуждались в апдейте новыми яркими примерами", – резюмировал Подоляк.