В РФ заявили, что США устраивает "голодомор" в Украине: в ОП отреагировали

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждает, что США якобы хотят устроить в Украине "голодомор", а потому и ищут пути вывоза зерна (которое сейчас воруют оккупанты). На это в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поражены интеллектом российского "психиатрического батальона".

Об этом на своем Телеграм-канале﻿ написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон якобы "не верит в победу Киева, а потому хочет устроить в Украине голодомор" .

"Речь идет о намерении Украины продавать излишки зерна на глобальном рынке. Объективно, правильно и ответственно. Украина же – не Россия", – отметил Подоляк.

С иронией он заявил, что "безусловно, после 77 дней войны мир просто уверен в победе РФ" .

"Это ведь так очевидно, правда? Все с восторгом в прямом эфире наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злости" , – пишет Подоляк.

Он подчеркнул, что лозунг Володина: "Пакостить – так всем, воевать – так с гражданскими".

"Безусловно, это Украина и мир, а не российские крылатые ракеты 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая порты, пункты перевалки, элеваторы, склады, чтобы хоть как-то насолить миру непоставкой зерна" , – снова иронично добавляет Подоляк.

Советник президента обратил внимание на то, что получается, по словам Володина, весь мир интенсивно "кредитует" Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы.