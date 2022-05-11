ОП: Украина уже получила часть тяжелого вооружения от партнеров

Визиты международных партнеров в Украину оказывают существенное влияние на поставки вооружения. Часть тяжелого новейшего оружия уже прибыла в страну, а часть еще в пути. Об этом заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Все международные визиты очень важны с точки зрения оборонной поддержки. После них вы видите публичные сигналы, а это очень важно, высокопоставленных должностных лиц по предоставлению тех или иных тяжелых, новейших вооружений. Действительно, они уже пришли. Часть еще в пути" , – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что поступающее вооружение очень качественное. По его мнению, это свидетельствует и о доверии, и о том, что мир не боится российского шантажа и угроз. Кроме того, заместитель руководителя ОП подчеркнул, что это демонстрация международной солидарности с Украиной.