Фонд гарантирования возобновляет продажу активов ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов возобновляет продажу активов ликвидируемых банков - в ближайшее время информация о первых лотах будет заведена в систему Prozorro. Продажи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

На аукционы будут выставлены объекты недвижимости, находящиеся на балансе ликвидируемых банков.

"С началом военной агрессии Фондом было принято решение приостановить продажу активов ликвидируемых банков. Это было продиктовано не только объективным отсутствием спроса, а следовательно и конкуренции за лоты.

А и закрытием доступа к реестрам, что фактически исключало возможность оформления сделок. Сейчас, после открытия реестров, мы возобновляем продажу активов", – пояснили в Фонде.

Первыми лотами станут объекты недвижимости банков "Земельный капитал" и Мисто банк".

"Часть активов будет выставлена ​​впервые, часть – уже хорошо знакома рынку. Ожидаем, что первые аукционы состоятся в системе Prozorro. Продажи уже в первых числах июня", – заявил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий.

Также идет предпродажная подготовка активов АО "МРБанк" и ПАО "Проминвестбанк".

Напомним:

Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.