Посол Британии посетила Ирпень

В среду, 11 мая, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Ирпень, сообщает Новое время.

"Сегодня я посетила Ирпень. Центр города — это страшная история разрушений Россией. Дома, школы, детские сады, поликлиники и торговые центры разрушены" , — написала она в своем Twitter.

Посол добавила, что во время своего визита встретила жителей, которые до сих пор живут в темных холодных подвальных убежищах.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.