Зеленский внес в Раду указ об изъятии имущества РФ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой указ о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов, сообщает Новое время.

Законопроект об утверждении указа зарегистрирован под номером 7371. В пояснительной записке сказано, что решение о принудительном изъятии российских объектов права собственности 11 мая принял Совет нацбезопасности и обороны.

«Указ президента, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой путем принятия соответствующего закона» , - также сообщается в документе.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о подписании документа, согласно которому, российские активы на территории Украины переходят государству, а полученные средства направят на усиление армии, поддержку людей и восстановление Украины.

10 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон об основных принципах принудительного изъятия имущества РФ и ее резидентов. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 4 марта.