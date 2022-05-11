В Киевстаре считают, что операторы РФ не зайдут на захваченные территории

Официальные российские мобильные и интернет-операторы не начнут работу на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент Киевстара Александр Комаров в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Новое время.

"Никакие российские операторы туда не зайдут — это моя персональная убежденность. Туда могут зайти Феникс и Крымтелеком или другие операторы с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей" , — заявил Комаров.

Президент Киевстара отметил, что оккупанты уже задекларировали начало запуска собственной сети в Мариуполе. Аналогичные действия были начаты и в Мелитополе.

В то же время по словам Комарова, в телеком-бизнесе довольно трудно использовать чужое оборудование — даже базовые станции. В то же время могут быть использованы антенны, радиорелейные станции (если они нужны), оптоволоконная трансмиссия.

"Некоторые элементы сети украинских операторов могут быть ими использованы. Но мы пока не видим каких-либо осмысленных действий, например, чтобы снимали часть нашей инфраструктуры и начинали ее использовать. Хотя, с моей точки зрения, к сожалению, это только вопрос времени" , — добавил Комаров.

Ранее сообщалось, что Россия начала перевод мобильных операторов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на свою систему нумерации телефонов.