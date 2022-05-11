Венедиктова назвала сроки экстрадиции Шария

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что процесс экстрадиции из Испании в Украину подозреваемого в госизмене Анатолия Шария может длиться от трех месяцев до года, сообщает Новое время.

По ее словам, сейчас Шарий находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

"Что касается экстрадиции – процесс очень долгий всегда. У нас есть опыт, потому что в год мы проводим до 100 экстрадиций. Мы спрашиваем, нас спрашивают на выдачу. Мы очень серьезно в теме по экстрадициям. Поэтому можем понимать, какие риски нас ожидают, мы понимаем, как будет работать сторона защиты и тому подобное" , — сказала она в эфире телемарафона.

Венедиктова заявила, что сама процедура экстрадиции Шария при максимально активном процессе это – три-шесть месяцев или до года.