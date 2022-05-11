В правительстве ФРГ заявили, что не намерены использовать "СП-2"

Несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину, Германия не планирует использовать новый, но так и не введенный в эксплуатацию газопровод «Северный поток–2».﻿ Об этом заявила на брифинге в среду представительница Минэкономики ФРГ Анника Айнгорн, сообщает Укринформ.

«Трубопровод «Северный поток – 2» после начала российской захватнической войны против Украины является на самом деле мертвым» , - заявила Айнгорн.

Она подчеркнула, что «безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной».

Пресс-секретарь заверила, что министерство, кризисный штаб «Газ» внимательно следят за ситуацией и последним развитием событий.

Объемы транзита, проходящего по территории Украины, снизились по сравнению с предыдущим днем ​​на 25%, но компенсируются поставками из других стран, в частности, из Норвегии и Нидерландов, сообщила Айнгорн. Она добавила, что объемы поставок газа этими партнерами могут быть увеличены. К тому же основным каналом получения Германией российского газа является сейчас трубопровод «Северный поток–1».

Представительница Минэкономики проинформировала, что газохранилища постоянно заполняются, сейчас они заполнены на 38,6%.

Федеральное агентство по сетям (регулятор) также заявило, что очень внимательно следит за возможным влиянием на Германию и Европу снижения транзита газа через территорию Украины. Сейчас энергообеспечение в ФРГ является стабильным, энергобезопасность гарантирована.

Как сообщалось ранее, с 7:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» прекращен.м, с 7:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» прекращен.

ООО "Оператор ГТС Украины" было вынуждено приостановить транзит газа через ГИС "Сохрановка" в результате вмешательства захватчиков в работу газотранспортной системы. В апреле ОГТСУ зафиксировал вмешательство российских военных в операционную работу компрессорной станции "Новопсков" в Луганской области. Тогда компания предупреждала о возможности приостановки работы станции в результате такого вмешательства, что приведет к остановке транзита через ГИС "Сохрановка".

Через КС "Новопсков" проходила почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка".