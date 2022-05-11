Прокуратура подозревает в мошенничестве "волонтеров" из Тернопольщины

Двоим жителям Тернопольской области объявлено о подозрении в псевдоволонтерстве. Они использовали добровольные пожертвования граждан Украины для собственного обогащения.﻿ Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура, сообщает РБК-Украина.

"Прокурорами и следователями установлено, что подозреваемые за собранные в поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования граждан приобрели для личного использования автомобили Land Rover - Range Rover и Audi - Q5, а также мобильные телефоны Apple iPhone 13 Pro Max и другие материальные ценности на общую сумму свыше 2 миллионов гривен" , - рассказывают правоохранители.

По информации прокуратуры, злоумышленники еще в начале вторжения РФ в Украину объявили о сборе средств на ВСУ.

"За это время были собраны миллионы гривен, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиум класса, мобильные телефоны последних моделей. При этом псевдоволонтеры регулярно производили в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим" , - сообщают в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и наложения ареста на изъятое во время обысков имущество.