Anonymous рассказали о взломе RuTube и мизерных шансах на восстановление

Хакерская группа Anonymous, которая взломала российскую видеоплатформу RuTube, сообщила о ее вероятном исчезновении навсегда из-за объемов уничтожения данных основной версии и ее резервных копий, сообщает Укринформ.

«Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗНЕТ НАВСЕГДА» , - написали хакеры в Твиттере.

На момент написания новости сайт rutube.ru не открывался.

Как сообщалось ранее, видеохостинг rutube, который считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube и который используют российские государственные компании и медиа, подвергся хакерской атаке 9 мая.