ЕС профинансировал ЕБРР на 50 млн евро для поддержки "Укрэнерго"
Евросоюз предоставляет гарантии на 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы он мог поддержать "Укрэнерго" в условиях войны. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Европейская правда.
"Рад подписать гарантию ЕС на 50 млн евро, чтобы ЕБРР мог поддерживать украинскую государственную энергокомпанию "Укрэнерго". Украинцы сейчас под постоянными атаками со стороны России. Стабильное энергоснабжение – это базовая потребность", - отметил еврокомиссар.
Благодаря займу компания может получить средства для компенсации временной потери дохода из-за войны войны и поддерживать стабильную работу сети.
"Мы работаем с ЕБРР над тем, чтобы поддержать и другие операции в ключевых сферах в ближайшие недели", - добавил Валдис Домбровскис.