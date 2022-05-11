ЕС профинансировал ЕБРР на 50 млн евро для поддержки "Укрэнерго"

Евросоюз предоставляет гарантии на 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы он мог поддержать "Укрэнерго" в условиях войны.﻿ Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Европейская правда.

"Рад подписать гарантию ЕС на 50 млн евро, чтобы ЕБРР мог поддерживать украинскую государственную энергокомпанию "Укрэнерго". Украинцы сейчас под постоянными атаками со стороны России. Стабильное энергоснабжение – это базовая потребность" , - отметил еврокомиссар.

Happy to sign ???????? guarantee for €50million so that @EBRD can support ???????? state energy company @NPCUkrenergo.Ukrainians are fighting to survive Russia’s relentless attacks. A stable power supply is a basic need. Further EU support to EBRD is on its way ????https://t.co/J0e3rfXjCX pic.twitter.com/mAj1buehNc — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 11, 2022

Благодаря займу компания может получить средства для компенсации временной потери дохода из-за войны войны и поддерживать стабильную работу сети.