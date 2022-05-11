Херсонская ОВА: в Высокополье и Нововознесенском ведутся активные бои

В Херсонской области ведутся активные боевые действия в Высокополье и Нововознесенском.﻿ Об этом заявила Херсонская ОВА, сообщает Укринформ.

«Что касается Высокопольщины: работу тяжелого вооружения слышно за пределами Высокополья. Вчера снова было повреждено несколько домовладений, о гибели гражданского населения неизвестно. Активная боевая фаза присутствует как в Высокополье, так и в Нововознесенском» , - информирует пресс-служба в Фейсбуке.

Местное население из Высокополья, Архангельского, Княжевки – 2450 человек – пешим ходом и транспортными средствами самостоятельно эвакуировалось в направлении Днепропетровской области, информируют в ОВА.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области 6 мая с участием Вооруженных сил Украины смогли эвакуировать почти все население села Княжевка Высокопольской громады, где продолжаются активные боевые действия. Для жителей Херсона, эвакуированных в Кривой Рог, создали штаб гуманитарной помощи.