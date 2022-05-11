ГПСУ: Украина полностью восстановила контроль над 1200 км госграницы

Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Об этом заявил директор департамента охраны государственной границы администрации Госпогранслужбы Украины Леонид Баран, сообщает Корреспондент.

"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты" , - сказал﻿ директор департамента во время пресс-конференции.

Сообщается, что наиболее напряженная ситуация - в Донецкой и Луганской областях.

"Враг штурмовыми действиями пытается установить контроль. Там вместе с другими силами обороны действуют пограничники Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов. На Мариупольском направлении оборону удерживают пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда" , - сказал Леонид Баран.

Леонид Баран отметил, что на границе с Беларусью и Приднестровском сегменте границы с Молдовой ситуация сложная, но контролируемая.