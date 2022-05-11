ГПСУ: Украина полностью восстановила контроль над 1200 км госграницы
Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Об этом заявил директор департамента охраны государственной границы администрации Госпогранслужбы Украины Леонид Баран, сообщает Корреспондент.
"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты", - сказал директор департамента во время пресс-конференции.
Сообщается, что наиболее напряженная ситуация - в Донецкой и Луганской областях.
"Враг штурмовыми действиями пытается установить контроль. Там вместе с другими силами обороны действуют пограничники Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов. На Мариупольском направлении оборону удерживают пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда", - сказал Леонид Баран.
Леонид Баран отметил, что на границе с Беларусью и Приднестровском сегменте границы с Молдовой ситуация сложная, но контролируемая.
"Ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой. Госпогранслужба учитывает возможную угрозу со стороны этого государства и принимает все необходимые меры. Сложная и провокационная ситуация сохраняется на Приднестровском сегменте границы с Молдовой. Пограничники, учитывая возможные риски, также принимают все необходимые меры. Пока все пункты пропуска на этом сегменте закрыты", - сказал Леонид Баран.